Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Çatışmalarda Azerbaycan hangi bölgeleri geri aldı? İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da stratejik bölgeler geri alındı mı? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, cephe hattında yakın Berda bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Bölgede vatandaşlar büyük coşku yaşarken Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği. Azerbaycan bayrağını Karabağ’dan asacağız" sloganları atıldı.

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Çatışmalarda Azerbaycan hangi bölgeleri geri aldı? İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da stratejik bölgeler geri alındı mı? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, cephe hattında yakın Berda bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

Ermenistan'a ağır darbe vuruldu, 10 köy işgalden kurtarıldı.

Ulak, "Büyük bir coşku var. Vatandaşlar bir yandan Azerbaycan bayrakları bir yandan da Türk bayrakları dalgalandırıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar coşkusunu A Haber'e anlattı;

*Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan asacağız.

*Yaşasın Azerbaycan – Türkiye dostluğu. Yaşasın Azerbaycan bayrağı. İnşallah Karabağ'dan asacağız.

*Allah bütün askerlerimizi korusun.