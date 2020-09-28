ERMENİLERDEN BU VAHŞETİ ÇOK GÖRDÜK



Bunun çok kolay bir anlamı var. Biz artık bunu uzun zamandır görüyoruz. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan tarafı sivillere karşı her zaman şiddet işletti. Hocalı katliamını soykırımını yaptı. Son 10 yılda da biz çok zamanlar gördük ki bizim sivillere saldırdılar. 79 yaşında yaşlı insanlar 5 yaşındaki çocuklar onların hedefi oldular. Dün de köydeki eve saldırarak bir ailenin 5 üyesini katlettiler. Ermenilerden bu vahşeti biz çok gördük. Bugün de görüyoruz. Maalesef onlar savaş meydanında bizlere karşılık vermek için bizim sivillerimize saldırırlar. Ama tabii bu bizi durdurmayacak. Biz sivillerimizi de muhafaza edeceğiz aynı zamanda topraklarımızı işgalden azad edeceğiz.