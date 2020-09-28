KARDEŞ TÜRKİYE'MİZ BÜTÜN DÜNYAYA AÇIKLADI

Ben kardeş Türkiye'mize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kardeş Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün yetkililer sadece açıklamalar beyanatlar vermediler Azerbaycan'ın yetkilileriyle devamlı olarak iletişim halindeydiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün dünyaya açıkladı 'Azerbaycan yalnız değil, biz bütün gücümüzle Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız' diye. Bu Azerbaycan için çok büyük bir destek.