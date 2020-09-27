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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının arka planı ne? Azerbaycanlı gazeteciden A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 27.09.2020 11:31
Güncelleme:27.09.2020 11:41
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazeteci Sevil Nuriyeva, saldırı ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazeteci Sevil Nuriyeva, saldırı ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

TEK BAŞINA ERMENİSTAN OLAYI DEĞİL

Nuriyeva, "Bunu tek başına Ermenistan olayı olarak okursak yorumu yarım bırakmış oluruz" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin devreye girmesi tek başına Türkiye faktörü ciddi bir faktördür. İster Azerbaycan kamuoyunda karşılık bulmasıyla isterse de bölgedeki denge açısından Türkiye'nin net tavrı adil tavrıyla Türkiye sadece devlet gibi devlet tavrıyla karşımızda olduğunu altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki özellikle son zamanlar fiili olarak sonuç aldığına dair verilerle tabloda değerlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Son dakika:Ermenistandan Azerbaycana saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var? A Haberde flaş değerlendirme SON DAKİKA:ERMENİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A SALDIRI! SALDIRININ ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME

Ermenistan 6 Azeri köyünü vurdu ERMENİSTAN 6 AZERİ KÖYÜNÜ VURDU
Ermenistan haddini aştı! Azerbaycanda yaşayan sivilleri hedef aldılar... ERMENİSTAN HADDİNİ AŞTI! AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR...
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