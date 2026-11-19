Türkiye'den dünya havacılık tarihinde bir ilk! 3 KIZILELMA envantere girdi

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir başarıya daha imza attı. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla, milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk 3 KIZILELMA'nın teslim edilmesiyle Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke oldu. Tarihi teslimata ilişkin son gelişmeleri A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.