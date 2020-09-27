27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika:Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var? A Haber'de flaş değerlendirme

Son dakika:Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var? A Haber'de flaş değerlendirme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2020 08:56
Güncelleme:27.09.2020 09:02
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Geniş çapta saldırı düzenlendi” açıklamasını yaptı. Sınır hattında 6 Azeri köyü Ermenistan tarafından ağır silahlarla vuruldu. Peki bu saldırının arka planında ne var? Ermenistan kimden güç alarak bu provokasyonu sürdürüyor? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak "Ortada bir tiyatro var" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Geniş çapta saldırı düzenlendi" açıklamasını yaptı. Sınır hattında 6 Azeri köyü Ermenistan tarafından ağır silahlarla vuruldu. Peki bu saldırının arka planında ne var? Ermenistan kimden güç alarak bu provokasyonu sürdürüyor? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

GENİŞ KAPSAMLI DEĞERLENDİRİLMELİ

Ermenistan'dan yine haince ve asla kabul edilemeyecek bir saldırı haberiyle uyandı dünya kamuoyu. Çok geniş kapsamlı değerlendirilmeli. Lokal Ermenistan'ın Azerbaycan'a iki ülke ilişkilerinden dolayı yapmış olduğu bir saldırı asla değil. Dışarıdan provoke, dışarıdan güdümlü ve maalesef çok farklı sebeplerin olduğu bir saldırı olarak okunmalı.

DOLAYLI HEDEF TÜRKİYE

Birinci aktör Rusya ama arka planda Fransa ABD gibi yapıların hatta Avrupa Birliği'nin desteğini alan Ermenistan Tovuz'a girdi. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde doğrudan hedef Azerbaycan olsa da aslında dolaylı hedefin Türkiye olduğunu vurgulamakta fayda var.

ORTADA BİR TİYATRO VAR

Karşınızda 5 benzemezin bir araya geldiği bir haçlı ordusu diyebileceğiniz yapı var ki Rusya Fransa ABD kağıt üzerinde baktığımızda asla bir araya gelmemesi gereken ve NATO gibi bir yapının da temel taşının sebebi olan ilişkiler içerisindeler. Enteresandır Doğu Akdeniz'de Fransa ve Rusya kol kola. Ermeni lobisinin Fransa'daki etkisi ve varlığı malum. Bize bu neyi gösteriyor? Ortada bir tiyatro var. Biz buna karşı uyanık olup tedbir almak zorundayız.

Ermenistan haddini aştı! Azerbaycanda yaşayan sivilleri hedef aldılar... ERMENİSTAN HADDİNİ AŞTI! AZERBAYCAN'DA YAŞAYAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR...

Saldırının arkasında hangi güçler var?
Saldırının arkasında hangi güçler var?
Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye’den yeni NAVTEX ilanı
Çapa Tıp Fakültesi'nde skandal olay!
Çapa Tıp Fakültesi'nde skandal olay!
Türkiye adalet divanına giderse adaları alır
"Türkiye adalet divanına giderse adaları alır"
TEKNOFEST birincileri A Haber'e konuştu
TEKNOFEST birincileri A Haber'e konuştu
26 eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
26 eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Şehitkamil'de halkla bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Şehitkamil'de halkla bir araya geldi
Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
"Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır"
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Böke'ye yanıt
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Böke'ye yanıt
Başkan Erdoğan TEKNOFEST ödüllerini takdim etti
Başkan Erdoğan TEKNOFEST ödüllerini takdim etti
Başkan Erdoğan'da TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'da TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
'Somali'nin Bayraktar'ı Türkiye'ye getiriliyor
'Somali'nin Bayraktar'ı Türkiye'ye getiriliyor
Daha Fazla Video Göster