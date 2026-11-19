Kahramanmaraş'taki okul saldırısında tepki çeken dava! Saldırganın babası 200 TL istedi

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'yi etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye, saldırganın babası Uğur Mersinli tarafından dava açıldı. Uğur Mersinli'nin, oğlunu etkisiz hale getiren Bekçi'den 200 TL talep ettiği belirtildi. Okul saldırısının ardından açılan dava gündem oldu.