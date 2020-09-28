Son dakika: A Haber sıcak bölge Karabağ'da! Vatandaşlar Azerbaycan bayrakları asıyor

Son dakika haberi... Türkiye ve dünyanın gündeminin ilk sırasında Ermenistan’ın dün Azerbaycan’da sivilleri hedef alan saldırısı var. Azerbaycan misliyle yanıt verirken operasyonlar da devam ediyor. Peki sıcak noktada cephe hattında neler yaşanıyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, sıcak bölgeden Karabağ’dan son gelişmeleri aktardı. Vatandaşlar Azerbaycan bayrakları asarken caddede askeri araçlar görüntülendi.

Türkiye ve dünyanın gündeminin ilk sırasında Ermenistan'ın dün Azerbaycan'da sivilleri hedef alan saldırısı var. Azerbaycan misliyle yanıt verirken operasyonlar da devam ediyor. Peki sıcak noktada cephe hattında neler yaşanıyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, sıcak bölgeden Karabağ'dan son gelişmeleri aktardı.



İLETİŞİM KESİLMİŞ DURUMDA

Bölgede internet altyapısının tamamen durduğunu aktaran Ulak, "Azerbaycan ordusunun bölgede kullanmış olduğu elektronik harp sistemleri nedeniyle Karabağ olmak üzere sınır hattındaki birçok noktada şu an internet tamamen kesilmiş durumda. Karabağ'da Ermenistan yönetimiyle Dağlık Karabağ arasında iletişim hatları tamamen kesilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR BAYRAK ASTI

Vatandaşlar Azerbaycan bayrakları asarken caddede askeri araçlar görüntülendi.