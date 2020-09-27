Azerbaycan - Ermenistan hattında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgeden aktardı

Bugün sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerin üzerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamış ve Azerbaycan ordusu bu saldırıya misliyle karşılık vermişti. Bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtaran Azerbaycan, Ermenistan'a geri adım attırmıştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı. İşte Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında yaşanan son gelişmeler...