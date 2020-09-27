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Azerbaycan - Ermenistan hattında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgeden aktardı

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Giriş: 27.09.2020 21:49
Güncelleme:27.09.2020 21:58
Bugün sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerin üzerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamış ve Azerbaycan ordusu bu saldırıya misliyle karşılık vermişti. Bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtaran Azerbaycan, Ermenistan'a geri adım attırmıştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı. İşte Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında yaşanan son gelişmeler...
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