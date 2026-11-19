Orta Doğu'da savaş hazırlığı! Suudi Arabistan'dan 6 aylık plan

Orta Doğu'da gerilim sürerken Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı askeri operasyonlarını altı aya kadar daha sürdürmeye hazırlandığı bildirildi. Reuters'ın Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre Riyad yönetimi, sahada yaşanan gerilemelere ve ülke içindeki hayatı aksatan saldırılara rağmen savaş hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Suudi Arabistan'ın, Husilerle müzakerelere başlamadan önce Yemen'deki müttefiklerinin sahada ilerleme kaydetmesini hedeflediği belirtildi. Kaynaklar, İran savaşını sona erdirecek olası bir anlaşmanın Yemen'deki çatışmaların azalmasına da katkı sağlayabileceğini ifade etti.