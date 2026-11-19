Schengen vizesinde yeni dönem! Türkiye ile çalışma grubu kuruldu

Türkiye ile Schengen ülkeleri arasında vize süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışma grubu kuruldu. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, çok girişli ve uzun süreli Schengen vizelerinin önünü açan kademeli vize sisteminin daha yaygın uygulanması gündeme geldi. Türkiye'nin Schengen süreçlerinin gözden geçirilmesine yönelik çağrısının da ele alındığı toplantının ardından, yeni çalışma grubunun vize başvurularına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Ankara'daki gelişmelerin ayrıntılarını aktardı.