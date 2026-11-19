Konya lezzetleri COP31'e damga vurdu! Etliekmeğe Amerikalı konuktan övgü

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dünyanın dört bir yanından gelen konukları Anadolu'nun yöresel lezzetleriyle buluşturdu. Konya Büyükşehir Belediyesinin etkinlik alanındaki stantlarında etliekmek, fırın kebabı, bamya çorbası ve su böreği gibi kente özgü yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Diplomatik temaslarına ara veren Amerikalı ve Avustralyalı konuklar, Konya mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Etliekmeğin tadına bakan yabancı bir ziyaretçinin, "Şikago ya da New York'taki pizzadan daha iyi." sözleri dikkat çekti. Geleneksel tariflerle hazırlanan yemekler, zirvede yoğun ilgi gördü.