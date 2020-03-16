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16.03.2020

Adana’da tavuk borcu cinayeti! 1 kişi öldü, 2 kişi tutuklandı

Adana'da 7 Mart günü Yüreğir ilçesinde akıllara durgunluk bir olay yaşandı. Başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmek isteyen bir kişinin bıçakla öldürülmesi, bir kişinin ise yaralanması kameralara yansıdı. Olaya karıştığı öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

İddiaya göre, canlı hayvan alım satım işi yapan Tufan (32) ile Tamer Y. (31) kardeşler bir yıl önce Mehmet G.'den 56 bin liralık tavuk aldı. Ancak bir süre sonra Mehmet G. hayatını kaybetti. Tufan ve Tamer Y. kardeşler de bu borcu ödemedi. Bunun üzerine 7 Mart günü parayı tahsil etmek için olayla hiç alakası olmayan Ali A. (39) ile Abdullah A.(40) Süleyman Vahit Caddesi'ndeki iki kardeşin iş yerine giderek 56 bin lirayı istedi.

BIÇAK ÇEKTİ VE…

Kardeşler, "Borcumuz size değil, üstelik bu borcun bir kısmını ödedik 20 bin lira kaldı. Size de para vermeyiz" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y. şahıslara bıçak çekip ikisini de yaraladı. Tamer Y. ise sopayla şahısları darp etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Daha sonra kardeşler olay yerinden kaçtı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ali A., kaldırıldığı hastanede 9 Mart günü hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra şafak vakti yaptığı operasyonla zanlı kardeşleri saklandığı yerde yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı.

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