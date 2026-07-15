Var Mısın Yok Musun'da şaşırtan anlar! 260 bin TL'yi kabul ettiğine pişman oldu

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da Hakan Temiz, anlattığı hayat hikayesi ve yarışmada verdiği kritik kararla geceye damgasını vurdu. Çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı zorlukları paylaşan Temiz, özellikle annesine dair anlattıklarıyla hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmanın finalinde bankanın 260 bin TL'lik teklifini kabul eden yarışmacı, kutusundan 500 bin TL çıkmasının ve sonrasında açıklanan 1 milyon 850 bin TL'lik banka teklifinin ardından büyük bir şaşkınlık ve pişmanlık yaşadı. İşte Var Mısın Yok Musun'da yaşanan o anlar...