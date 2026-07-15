15 Temmuz kahramanlarının anneleri konuştu: "Vatansız yaşayamayız!"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, şehit polis memuru Fırat Bulut ile şehit Halil Işılar'ın anneleri A Haber ekranlarında evlatlarının o gece yaşadıklarını anlattı. Vatan uğruna tereddüt etmeden sokağa çıkan şehitlerin son anlarını paylaşan acılı anneler, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Evlatlarının fedakârlığını gözyaşlarıyla anlatan aileler, "Vatansız yaşayamayız" mesajıyla milli birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.