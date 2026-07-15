Külliye şehidi Mustafa Solak'ın ailesinden yürek yakan sözler

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak ve oğlu Emre Solak, A Haber ekranlarında o gece yaşadıklarını anlattı. Şehidin son sözlerini, şehadet haberini aldıkları anı ve geride bıraktığı vatan sevgisini paylaşan Solak ailesi, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Acılarını gururla taşıdıklarını belirten aile, "Vatansız asla yaşayamayız" mesajıyla milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.