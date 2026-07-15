Başkan Erdoğan'ı hedef alan FETÖ'nün suikast timi bu menfezde yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbecilerin öncelikli hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. FETÖ'cü darbeciler, Başkan Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'e üç helikopterle 37 kişilik bir suikast timi gönderdi. Suikast planını hayata geçiremeyen darbeciler, kaçtıktan sonra gizlendikleri menfezde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Peki, o gece Marmaris'te neler yaşandı? Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin perde arkasını ve yaşanan kritik gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Marmaris'ten canlı yayında aktardı.