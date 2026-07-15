15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı: "Vatan sağ olsun" demek her şeye değer!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, darbecilerin açtığı ateş sonucu gazi olan Tarık Solak ve Yasin Okutan, A Haber ekranlarında o gece yaşadıklarını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktıklarını belirten gaziler, TRT Harbiye binası önünde kurulan pusuyu, vuruldukları anı ve vücutlarında taşıdıkları şarapnel izlerini ilk ağızdan paylaştı. Gaziler, 15 Temmuz'da verilen mücadelenin ve vatan uğruna ödenen bedellerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.