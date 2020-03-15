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Son dakika: Sarp Sınır Kapısı korona virüs nedeniyle kapatıldı

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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KORONA VİRÜS NEDENİYLE KAPATILDI

Son dakika haberi... Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan , korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında sınırındaki Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapattı. Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.
Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapısındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.



Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olacak.



Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken, gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.



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