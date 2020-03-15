Son dakika: Sarp Sınır Kapısı korona virüs nedeniyle kapatıldı
Son dakika haberi... Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapattı. Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.
Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapısındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.
Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olacak.
Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken, gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.
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