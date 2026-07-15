FETÖ'cü hainlerin milleti hedef aldığı anlar: İşte saniye saniye Saraçhane'de yaşananlar

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, FETÖ'cü darbecilerin İstanbul Saraçhane ve Valilik çevresinde sivilleri hedef aldığı anlar bir kez daha hafızalara taşındı. A Haber'in ekranlara getirdiği görüntülerde, vatandaşların tanklara ve silahlara karşı gösterdiği direniş, darbecilerin halka ateş açtığı anlar ve milli iradenin darbeye karşı verdiği tarihi mücadele saniye saniye yeniden gözler önüne serildi. O gece yaşananlar, Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.