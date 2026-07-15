15 Temmuz’un Malatya cephesi: 2. Ordu karargahında o gece neler yaşandı?

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen, Malatya 2. Ordu Komutanlığı’nda yaşanan o karanlık gecenin detayları hafızalardaki yerini koruyor. Hainlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu kontrol altına almak adına en güvendiği kalelerden biri olan 2. Ordu Karargahı, o gece vatansever rütbelilerin, emniyet güçlerinin ve göğsünü siper eden Malatya halkının çelikten iradesiyle hainlere mezar oldu. A Haber muhabiri Mehmet Türel, Malatya’da kara geceden demokrasi zaferine uzanan o kritik saatlerin perde arkasını ve 2. Ordu Karargahı’nda yaşanan büyük direnişi tüm yönleriyle aktardı.