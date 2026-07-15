Ankara 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin hedef aldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına ev sahipliği yaptı. Külliye yerleşkesindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen törende şehitler dualarla anılırken, millî irade uğruna verilen mücadele bir kez daha yad edildi. Anma programından öne çıkan anları ve törene ilişkin detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ile Kameraman Barış Yar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayında aktardı.