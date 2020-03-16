İstanbul trafiğine korona darbesi! Okullar kapandı, toplu ulaşım azaldı ve trafik arttı
Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 6 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse Türkiye’de de rastlandı ve 18 vaka tespit edildi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle birçok tedbirler alınırken okullar da tatil edildi. İstanbul’da okulların tatil olmasına rağmen toplu ulaşım yüzde otuz azalırken trafik yoğunluğu hala yüzde 50 seviyelerinin üstünde seyrediyor.
Türkiye'de geçtiğimiz hafta rastlanan ilk koronavirüs vakası ve sonrasında artan sayı, toplu ulaşımda büyük bir düşüşe neden oldu. Bu rakam yüzde 30 seviyelerine kadar ulaştı.
TRAFİK YÜZDE 50 SEVİYELERİNDE
Alınana birçok tedbirin yanı sıra okullar da tatil edildi. Buna rağmen hala trafik yüzde 50 seviyelerinde... Bunun nedeni özel ve kamuda vatandaşların toplu taşımayı tercih etmemeleri. Kendi araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, normal trafik akışını etkilemiş durumda...
1 HAFTADA YÜZDE 30'A DÜŞTÜ
Öte yandan toplu taşıma kullanımı, 1 haftada yüzde 30 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, 7 Mart tarihinde 6 milyon 484 bin 249 kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu sayı 14 Mart'ta 4 milyon 114 bin 531'e düştü.
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