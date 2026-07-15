15 Temmuz'da cepheye dönen hastanenin görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul'da verilen mücadelenin en kritik noktalarından biri de Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar Meydanı'nda yaralanan vatandaşların hastaneye getirildiği anlarda sağlık çalışanlarının zamanla yarıştığı görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaralılara müdahale etmek için büyük fedakarlık gösteren sağlık personelinin verdiği insanüstü mücadele gözler önüne serildi. Anadolu Ajansı'nın ulaştığı görüntüler, 15 Temmuz gecesi hastanede yaşanan zorlu mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu.