15 Temmuz gazisi Eyüp Gürlevük vurulan polise yardım ederken işkence gördü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, TRT Harbiye binası önünde darbecilere karşı direnirken yaralanan 15 Temmuz Gazisi Eyüp Gürlevük, A Haber ekranlarında o gece yaşadıklarını anlattı. TRT'nin işgal edilmesini engellemek için sokağa çıktığını belirten Gürlevük, yaralı bir polise yardım etmeye çalışırken darbeci askerlerin işkencesine maruz kaldığını söyledi. O gece yaşananları ilk ağızdan aktaran Gürlevük, milletin vatanı ve demokrasisi için gösterdiği destansı mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.