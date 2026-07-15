İşte Şehitler Köprüsü'nün unutulmaz destanı: 11 saatlik ihanet ve milli direniş

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, darbecilerin ilk hedeflerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlar bir kez daha hafızalara taşındı. A Haber'in ekranlara getirdiği görüntülerde, FETÖ'cü darbecilerin sivillere ateş açtığı anlar, vatandaşların tanklara karşı verdiği tarihi mücadele ve 11 saat süren direniş saniye saniye aktarıldı. O gece yazılan kahramanlık destanı, milli iradenin darbecilere karşı kazandığı zaferi bir kez daha gözler önüne serdi.