15 Temmuz şehitleri için camilerde mevlit programı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde şehitler için Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. İstanbul Ortaköy Camii'nden A Haber'in aktardığı görüntülerde, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetine eşlik ederek 15 Temmuz şehitleri için dualar etti. Gün boyu sürecek anma programlarında, vatan uğruna can veren kahramanlar rahmet ve minnetle yad edilirken, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması mesajı verildi.