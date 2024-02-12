Son dakika | Adana Büyükşehir Belediyesi’nde saldırı! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Son dakika haberi...Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük hastaneye kaldırıldı. Saldırganın belediye binasını alacak verecek meselesi yüzünden bastığı belirlendi. Halk ekmek çalışanı saldırgan polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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