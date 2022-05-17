17 Mayıs 2022, Salı
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SOLOTÜRK kokpitinden Rize-Artvin Havaalanı görüntüleri
Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen SOLOTÜRK ekibi, Rize-Artvin Havaalanı'nın Açılış Töreni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.