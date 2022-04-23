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Solo Türk Çanakkale semalarında! 23 Nisan özel gösterisi

A Haber
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Giriş: 23.04.2022 15:42
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Atatürk’ün çocuklara ettiği 23 Nisan Türkiye’nin dört bir köşesinde coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda Solo Türk Çanakkale semalarında 23 Nisan uçuşu düzenledi. Bölge yaşanan heyecanı A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.
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