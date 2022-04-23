Solo Türk Çanakkale semalarında! 23 Nisan özel gösterisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Atatürk’ün çocuklara ettiği 23 Nisan Türkiye’nin dört bir köşesinde coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda Solo Türk Çanakkale semalarında 23 Nisan uçuşu düzenledi. Bölge yaşanan heyecanı A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.

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