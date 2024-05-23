Siyasette normalleşme ziyaretleri! CHP kaynakları: Ziyaret haziran başında olabilir

Siyasette normalleşme ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kapsamdaki dördüncü durağı Saadet Partisi olacak. Özgür Özel, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile cuma günü bir araya gelecek. Asıl merak edilen ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e iade-i ziyareti ne zaman yapacağı. CHPP kaynakları görüşmenin haziran ayının ilk haftası olabileceğini söylüyor. İşte ayrıntılar…

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