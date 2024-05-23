23 Mayıs 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Siyasette normalleşme ziyaretleri! CHP kaynakları: Ziyaret haziran başında olabilir
Siyasette normalleşme ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kapsamdaki dördüncü durağı Saadet Partisi olacak. Özgür Özel, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile cuma günü bir araya gelecek. Asıl merak edilen ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e iade-i ziyareti ne zaman yapacağı. CHPP kaynakları görüşmenin haziran ayının ilk haftası olabileceğini söylüyor. İşte ayrıntılar…