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Siyasette normalleşme ziyaretleri! CHP kaynakları: Ziyaret haziran başında olabilir

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 23.05.2024 10:49
Siyasette normalleşme ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kapsamdaki dördüncü durağı Saadet Partisi olacak. Özgür Özel, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile cuma günü bir araya gelecek. Asıl merak edilen ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e iade-i ziyareti ne zaman yapacağı. CHPP kaynakları görüşmenin haziran ayının ilk haftası olabileceğini söylüyor. İşte ayrıntılar…
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Siyasette normalleşme ziyaretleri!
Siyasette normalleşme ziyaretleri!
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