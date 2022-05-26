Siyasetçilerden Kılıçdaroğlu’na tepki: Türkiye’de kaos çıkarmak istiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yasal yollara başvurulacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açacak. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına siyasetçilerden sert tepki geldi. AK Parti ve MHP'li isimler, Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'de kaos çıkarmakla suçladı.

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