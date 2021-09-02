02 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sinop'ta yaralar sarılıyor: Sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu
Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği selde 56 dükkanın yıkıldığı Ayancık Sanayi Sitesi'nde, 20 günde geçici yeni dükkanlar inşa edilip, teslim edildi. Selde iş yeri hasar gören esnaf, alt yapısı tamamlanan, su ve elektriği bağlanan 75 metrekarelik dükkanlara yerleşmeye başladı. Esnaf Cihat Açıkgöz, "Sanki yeni bir iş yeri açıyormuş gibiyiz” dedi.