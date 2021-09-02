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Sinop'ta yaralar sarılıyor: Sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu

DHA
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Giriş: 02.09.2021 14:28
Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği selde 56 dükkanın yıkıldığı Ayancık Sanayi Sitesi'nde, 20 günde geçici yeni dükkanlar inşa edilip, teslim edildi. Selde iş yeri hasar gören esnaf, alt yapısı tamamlanan, su ve elektriği bağlanan 75 metrekarelik dükkanlara yerleşmeye başladı. Esnaf Cihat Açıkgöz, "Sanki yeni bir iş yeri açıyormuş gibiyiz” dedi.
Sinop’ta yaralar sarılıyor
Sinop'ta yaralar sarılıyor
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