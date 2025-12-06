Formula 1 takvim | Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 sıralama nasıl?

Formula 1'de 2025 sezonu, Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak. Motor sporları meraklıları, bu yarışın hem pistteki mücadele hem de şampiyonluk ihtimalleri açısından büyük bir kırılma noktası olacağını düşünüyor. Yas Marina'daki atmosferin bu yıl her zamankinden daha heyecanlı olması bekleniyor.