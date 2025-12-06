Viral Galeri Viral Liste Formula 1 takvim | Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 sıralama nasıl?

Formula 1 2025 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP, sporseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sıralama turlarındaki dengeler değişirken, şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Son raundun sonucu, tüm yılı yeniden yazabilir. Peki, Formula 1 ne zaman sıralamalar nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2025 23:26
Formula 1'de 2025 sezonu, Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak. Motor sporları meraklıları, bu yarışın hem pistteki mücadele hem de şampiyonluk ihtimalleri açısından büyük bir kırılma noktası olacağını düşünüyor. Yas Marina'daki atmosferin bu yıl her zamankinden daha heyecanlı olması bekleniyor.

Formula 1 Abu Dabi GP Ne Zaman, Saat Kaçta?

Yarış haftası için program netleşti. Sezon finali, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek. Mücadele, 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nin teknik yapısı nedeniyle pilotları zorlayacak türden.

F1 Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye'de yarış tutkunları, haftanın tüm seanslarını beIN SPORTS ekranlarından takip edebilecek. Ayrıca, Formula 1'in resmi platformu F1 TV, antrenmanlardan sıralama turlarına kadar tüm içerikleri canlı olarak yayınlayacak.

Sıralama Turlarında Dengeler Değişti

Abu Dabi'de düzenlenen sıralama turları büyük bir mücadeleye sahne oldu. Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:22.207'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Onu, sadece 0.201 saniye geriden gelen McLaren'den Lando Norris takip etti. McLaren'in genç yıldızı Oscar Piastri ise üçüncü sıraya yerleşti.

