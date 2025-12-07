11. Yargı Paketinin kapsamı daraltıldı! İnfaz indiriminde değişiklik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu saatler süren çalışmanın ardından 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Paketin en çok konuşulan infaz maddesinde kamuoyu vicdanını rahatlatacak önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre kadın katilleri ve tacizciler 3 yıllık infaz indiriminden yararlanıp cezaevinden çıkamayacak.

