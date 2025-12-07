11. Yargı Paketinin kapsamı daraltıldı! İnfaz indiriminde değişiklik

07 Aralık 2025, Pazar

“11. Yargı Paketi”nin kapsamı daraltıldı! İnfaz indiriminde değişiklik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 09:49
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu saatler süren çalışmanın ardından 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Paketin en çok konuşulan infaz maddesinde kamuoyu vicdanını rahatlatacak önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre kadın katilleri ve tacizciler 3 yıllık infaz indiriminden yararlanıp cezaevinden çıkamayacak.
