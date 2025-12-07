Futboldaki bahis skandalında yeni dalga

07 Aralık 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 04:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis soruşturmasının 2. dalga operasyonunda aralarında futbolcu ve hakemlerin olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada aralarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu pekçok isim sağlık kontrolünden geçti. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaştı.
