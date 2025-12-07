07 Aralık 2025, Pazar

Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 01:21
ASELSAN'ın geliştirdiği GÖKSUR, deniz platformları için yeni bir savunma kalkanı olarak görev yapacak. Sistem, özellikle deniz yüzeyine çok yakın uçacak gemi-savar ve seyir füzelerine karşı yüksek etkinlikte koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. Yapay zekâ destekli İleri Atış Kontrol Sistemi sayesinde tehditleri daha hızlı tespit edecek ve hassas biçimde karşılık verecek olan GÖKSUR, su üstü gemilerin savunma kapasitesini belirgin biçimde artıracak. A Haber ekranlarına konuk olan Doç. Dr. Olçar, değerlendirmelerde bulundu.
