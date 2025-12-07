İBB iddianamesindeki isimler CHP yönetiminde!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 39. Olağan Kurultay’da seçilen PM üyeleriyle birlikte A Takımı da bugün belli oldu. Toplantıda İBB iddianamesinde adı geçen Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ın kritik görevlere yeniden getirilmesi dikkat çekerken, konuyu A Haber’de değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, tartışmalı isimlerin yeniden PM’ye alınmasının perde arkasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Kızıltaş, Özel’in bu tercihlerinin bir zorunluluk sonucu ortaya çıkmış olabileceğini savunarak, “ben yandım sizi de yakarım” şeklinde baskı yapmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.