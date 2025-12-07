Yerli meteor füzesi: GÖKBORA

Türkiye'nin yerli hava-hava füzesi GÖKBORA ile kritik bir eşiği geride bıraktığını belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, özellikle Kızılelma platformuyla birlikte hava muharebesinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Olçar, Kızılelma'nın yalnızca yakın hava desteği veya taarruz görevleri için tasarlanmış bir SİHA olmadığını vurgulayarak, "Kızılelma artık hava-hava muharebelerine girebilecek kapasitede bir insansız muharip uçaktır. Bu platformun en önemli güç çarpanı ise Gökbora'dır" dedi.

