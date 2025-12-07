07 Aralık 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yerli meteor füzesi: GÖKBORA
Yerli meteor füzesi: GÖKBORA

Yerli meteor füzesi: GÖKBORA

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 01:20
Türkiye'nin yerli hava-hava füzesi GÖKBORA ile kritik bir eşiği geride bıraktığını belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, özellikle Kızılelma platformuyla birlikte hava muharebesinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Olçar, Kızılelma'nın yalnızca yakın hava desteği veya taarruz görevleri için tasarlanmış bir SİHA olmadığını vurgulayarak, "Kızılelma artık hava-hava muharebelerine girebilecek kapasitede bir insansız muharip uçaktır. Bu platformun en önemli güç çarpanı ise Gökbora'dır" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yerli meteor füzesi: GÖKBORA
ABONE OL
Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR
Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR
Yerli meteor füzesi: GÖKBORA
Yerli meteor füzesi: GÖKBORA
Türkiye’nin en hızlı füzesi: TAYFUN
Türkiye'nin en hızlı füzesi: TAYFUN
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Maduro ve Trump pazarlık mı etti?
Maduro ve Trump pazarlık mı etti?
Diyalog kanalları açık tutulmalı
“Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor!
İmamoğlu’nun danışmanı yeni MYK’da
İmamoğlu'nun danışmanı yeni MYK'da
Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil
“Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil”
Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı
Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı
2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
Eurofıghter alımında son aşamaya gelindi
Eurofıghter alımında son aşamaya gelindi
Daha Fazla Video Göster