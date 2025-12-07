07 Aralık 2025, Pazar

Türkiye'nin en hızlı füzesi: TAYFUN
Türkiye’nin en hızlı füzesi: TAYFUN

Türkiye'nin en hızlı füzesi: TAYFUN

Giriş: 07.12.2025 01:20
Güncelleme:07.12.2025 01:21
A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Tayfun balistik füze ailesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Olçar, Tayfun sisteminin Blok-1'den Blok-4'e uzanan bir geliştirme sürecine sahip olduğunu hatırlatarak, daha önce test edilen Tayfun Blok-3'ün Sinop açıklarında 561 kilometrelik menzile ulaştığını ve hipersonik sınıfa giren bu füzenin 5 Mach üzeri hızlarda görev icra ettiğini vurguladı.
Türkiye’nin en hızlı füzesi: TAYFUN
