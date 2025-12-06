Maduro ve Trump pazarlık mı etti?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı gizli telefon görüşmesinin yankıları sürüyor. İngiliz basını, görüşmede pazarlık yapıldığını ve hatta Maduro’nun kaçmak istediği ülkeyi söylediğini iddia etti. Tüm bu iddialar gündemi meşgul ederken, Maduro bir kez daha kamera karşısına geçip dans etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN