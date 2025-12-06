Maduro ve Trump pazarlık mı etti?

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 21:18
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı gizli telefon görüşmesinin yankıları sürüyor. İngiliz basını, görüşmede pazarlık yapıldığını ve hatta Maduro’nun kaçmak istediği ülkeyi söylediğini iddia etti. Tüm bu iddialar gündemi meşgul ederken, Maduro bir kez daha kamera karşısına geçip dans etti.
