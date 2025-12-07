Viral Galeri Viral Liste AÖF sonuçları ne zaman yayınlanacak? AÖF 1. dönem sınav sonucu öğrenme adımları

AÖF sonuçları ne zaman yayınlanacak? AÖF 1. dönem sınav sonucu öğrenme adımları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 08:49
Açıköğretim Fakültesi'nin ilk dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler, şimdi gözünü sonuç takvimine çevirmiş durumda. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavların ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. "AÖF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusu, son günlerde hem sosyal medyada hem de arama motorlarında en çok aranan başlıklardan biri haline geldi.

SONUÇLAR İÇİN TARİH BEKLENTİSİ

6-7 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrencilerin beklentisi, sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması yönünde. Resmi duyuru henüz gelmese de önceki dönemlere bakıldığında değerlendirme sürecinin benzer bir zaman aralığında tamamlandığı biliniyor. Bu nedenle sonuçların Aralık ayının ikinci yarısında açıklanacağı tahmin ediliyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler, sonuçlar açıklandığında sisteme farklı kanallar üzerinden erişebilecek. Sınav sonuçları Anadolu Mobil uygulaması üzerinden ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş yapan öğrenciler, sonuç ekranı üzerinden not durumlarını görüntüleyebilecek.

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

