Terkos Gölü'nde kuraklığın acı bilançosu! Sular çekildi tekneler karaya oturdu
İstanbul'un en kritik su kaynaklarından Terkos Gölü alarm veriyor. Yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle su seviyesi metrelerce çekildi; tekneler karaya oturdu. Baraj doluluk oranı İstanbul genelinde yüzde 17'ye düşerken, göl tabanındaki tarihi Bizans kalıntıları dahi gün yüzüne çıktı. Göldeki içler acısı durumu A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.
Giriş Tarihi: 06.12.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:41