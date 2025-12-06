Terkos Gölü’nde kuraklığın acı bilançosu! Sular çekildi tekneler karaya oturdu

"Şu anda İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Terkos Gölü'ndeyiz. Burası, kentin en kritik su kaynaklarından biri olmasına rağmen kış mevsiminin gelmesine karşın yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Detayları aktarırken, drone görüntülerini çeken arkadaşım Niyazi Kurt da gölün son durumunu ekranlara yansıtıyor.