Viral Galeri Viral Tıkla Terkos Gölü'nde kuraklığın acı bilançosu! Sular çekildi tekneler karaya oturdu

İstanbul'un en kritik su kaynaklarından Terkos Gölü alarm veriyor. Yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle su seviyesi metrelerce çekildi; tekneler karaya oturdu. Baraj doluluk oranı İstanbul genelinde yüzde 17'ye düşerken, göl tabanındaki tarihi Bizans kalıntıları dahi gün yüzüne çıktı. Göldeki içler acısı durumu A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 20:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:41
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan kentin en kritik su kaynaklarından Terkos Gölü'nde alarm veren bir düşüş yaşanıyor.

TERKOS GÖLÜ CAN ÇEKİŞİYOR!

Kış mevsimine girilmiş olmasına rağmen yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, göldeki su seviyesini hızla aşağı çekti.

A Haber ekibi bölgede son durumu görüntülerken, kuraklığın boyutunu da tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Muhabirimiz Meral Dağlılar, göldeki son durumu şu sözlerle aktardı:

"Şu anda İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Terkos Gölü'ndeyiz. Burası, kentin en kritik su kaynaklarından biri olmasına rağmen kış mevsiminin gelmesine karşın yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Detayları aktarırken, drone görüntülerini çeken arkadaşım Niyazi Kurt da gölün son durumunu ekranlara yansıtıyor.

