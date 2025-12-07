07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 09:55
CHP Parti Meclisi toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Merkez Yönetim Kurulu'nda üye sayısı 23'ten 18'e düştü. Eski Merkez Yönetim Kurulu'ndan 11 kurmayı ile yola devam kararı alan CHP lideri Özgür Özel, parti vitrinini 7 yeni isimle takviye etti.