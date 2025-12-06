06 Aralık 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Giriş: 06.12.2025 21:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, ABD–Venezuela hattındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek tarafların tansiyonu düşürmesini temenni etti.