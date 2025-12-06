Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, ABD–Venezuela hattındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek tarafların tansiyonu düşürmesini temenni etti.

