07 Aralık 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!

Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 00:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile yaptığı görüşme sonrasında gözler ABD-Venezuela hattına çevrildi. Taraflar arasında savaş söylemleri hat safhaya çıkarken bölgeden diplomasi yolu çıkar mı? Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Mahmut Övür, ABD’nin izlediği siyasete dikkat çekerek Venezuela’nın kurban seçildiğini söyleyerek, ABD’nin Latin Amerika’yı yeniden dizayn etme çabası olduğunu ifade etti.
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
ABONE OL
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Maduro ve Trump pazarlık mı etti?
Maduro ve Trump pazarlık mı etti?
Diyalog kanalları açık tutulmalı
“Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor!
İmamoğlu’nun danışmanı yeni MYK’da
İmamoğlu'nun danışmanı yeni MYK'da
Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil
“Filistin’de barış için her türlü katkıya hazırız, asker göndermek de dahil”
Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı
Emine Erdoğan, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı
2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
2014’te Türkiye’de ve dünyada neler yaşandı?
Eurofıghter alımında son aşamaya gelindi
Eurofıghter alımında son aşamaya gelindi
Adliyede çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı
Adliyede çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı
Bahis ve şike operasyonu nereye uzanacak?
Bahis ve şike operasyonu nereye uzanacak?
Meteoroloji’den 8 ile sarı ve turuncu uyarı
Meteoroloji'den 8 ile sarı ve turuncu uyarı
Daha Fazla Video Göster