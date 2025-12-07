Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro ile yaptığı görüşme sonrasında gözler ABD-Venezuela hattına çevrildi. Taraflar arasında savaş söylemleri hat safhaya çıkarken bölgeden diplomasi yolu çıkar mı? Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Mahmut Övür, ABD’nin izlediği siyasete dikkat çekerek Venezuela’nın kurban seçildiğini söyleyerek, ABD’nin Latin Amerika’yı yeniden dizayn etme çabası olduğunu ifade etti.