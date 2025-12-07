07 Aralık 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İşte TBMM bütçe takvimi! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 09:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesintisiz 14 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor. 2026 yılı bütçesi sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Ardından siyasi parti temsilcileri söz alacak. Peki, hangi gün hangi bakanlığın bütçesi görüşülecek? Liderlerin gündeminde ne olacak? Detaylar haberimizde...