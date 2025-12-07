07 Aralık 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İşte TBMM bütçe takvimi! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?
İşte TBMM bütçe takvimi! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?

İşte TBMM bütçe takvimi! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 07.12.2025 09:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesintisiz 14 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor. 2026 yılı bütçesi sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Ardından siyasi parti temsilcileri söz alacak. Peki, hangi gün hangi bakanlığın bütçesi görüşülecek? Liderlerin gündeminde ne olacak? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte TBMM bütçe takvimi! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?
ABONE OL
İşte TBMM bütçe takvimi!
İşte TBMM bütçe takvimi!
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı yakalandı!
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı!
Futboldaki bahis skandalında yeni dalga
Futboldaki bahis skandalında yeni dalga
İBB iddianamesindeki isimler CHP yönetiminde!
İBB iddianamesindeki isimler CHP yönetiminde!
Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR
Savaş gemilerinin çelik kubbesi: GÖKSUR
Yerli meteor füzesi: GÖKBORA
Yerli meteor füzesi: GÖKBORA
Türkiye’nin en hızlı füzesi: TAYFUN
Türkiye'nin en hızlı füzesi: TAYFUN
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Trump-Maduro hattında Erdoğan etkisi!
Maduro ve Trump pazarlık mı etti?
Maduro ve Trump pazarlık mı etti?
Diyalog kanalları açık tutulmalı
“Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor!
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor!
İmamoğlu’nun danışmanı yeni MYK’da
İmamoğlu'nun danışmanı yeni MYK'da
Daha Fazla Video Göster