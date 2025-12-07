İşte TBMM bütçe takvimi! Hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesintisiz 14 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor. 2026 yılı bütçesi sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Ardından siyasi parti temsilcileri söz alacak. Peki, hangi gün hangi bakanlığın bütçesi görüşülecek? Liderlerin gündeminde ne olacak? Detaylar haberimizde...

