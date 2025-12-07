Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı yakalandı! Suriye’deki teröristlerle mesajlaşıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyonu var. Operasyonda eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı. Teröristin örgütün Suriye'deki unsurlarıyla iletişimde olduğu ve talimat aldığı belirlendi. Bu operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş özel görüntü ve fotoğraflarla anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN