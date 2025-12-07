07 Aralık 2025, Pazar

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı yakalandı! Suriye’deki teröristlerle mesajlaşıyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 09:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyonu var. Operasyonda eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı. Teröristin örgütün Suriye'deki unsurlarıyla iletişimde olduğu ve talimat aldığı belirlendi. Bu operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş özel görüntü ve fotoğraflarla anlattı.
