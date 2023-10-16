Sinop ve İstanbul’da Kafes Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sinop ve İstanbul'da 'Kafes operasyonları' kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi." ifadelerini kullandı.

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