19 Mart 2024, Salı
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Sınır ötesi harekat ne zaman ve hangi noktalara yapılacak? A Haber canlı yayınında o bölgeleri işaret etti
Başkan Erdoğan sınır ötesi operasyonla ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan dün (18 Mart 2024) yaptığı konuşmada, "Irak sınırının güvenliğini bu yaz garantiye alacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözlerini A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi. Ağar, harekatın yapılmasının planlandığı bölgeye dikkat çekerken Kamışlı'nın kritik önemde olduğunun altını çizdi.