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Sınır ötesi harekat ne zaman ve hangi noktalara yapılacak? A Haber canlı yayınında o bölgeleri işaret etti

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Giriş: 19.03.2024 13:25
Güncelleme:19.03.2024 13:25
Başkan Erdoğan sınır ötesi operasyonla ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan dün (18 Mart 2024) yaptığı konuşmada, "Irak sınırının güvenliğini bu yaz garantiye alacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözlerini A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi. Ağar, harekatın yapılmasının planlandığı bölgeye dikkat çekerken Kamışlı'nın kritik önemde olduğunun altını çizdi.
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